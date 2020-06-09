​​يتبقى 3 مشروعات جاهزين للتسليم.. تفاصيل الفرصة الأخيرة للحصول على شقة من الإسكان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من حجز شقق مشروع جنة في 6 مدن جديدة، الأسبوع الماضي، لكن يظل الحجز مستمر في 3 مشروعات هم (دار مصر- سكن مصر- الإسكان الاجتماعي).

هذه المشروعات تم تخصيصها لمحدودي الدخل وراغبى الإسكان المتوسط، حيث يتم حاليا طرح عدد كبير من الشقق في معظم المدن الجديدة، وينشر الخليج 365 تفاصيل المشروعات المتاحة للحجز ومواعيد انتهاء التقديم في كل مشروع.

دار مصر:

المشروع الأول هو دار مصر وتم تخصيصه للإسكان المتوسط، حيث بدأت إجراءات الحجز في 5 مدن جديدة، يوم الأحد 3 مايو الماضي، وهم (15 مايو- السادات - العاشر من رمضان – بدر - برج العرب الجديدة).

ومن المقرر ان ينتهي التقديم في مشروع دار مصر الخميس المقبل الموافق 11 يونيو، حيث ووصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي - الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخر كامبوند محاط بسور خرساني، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وكذلك أفراد امن دائمين، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترًا وحتى 150 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وبلغ سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، وفي مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، وفي مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 مترا 583 ألفا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

وفي مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه، وأخيرا في مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه.

سكن مصر:

المشروع الثاني هو سكن مصر للإسكان المتوسط أيضًا، الذي طرحته وزارة الإسكان، يوم 10 مايو الماضي على أن يستمر التقديم حتى يوم 18 يونيو الجاري.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل لـ2662 وحدة سكنية، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترا وحتى 118 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

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وبلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 أمتار نحو 676 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ115 مترًا إلى 698 ألف جنيه، أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترا نحو 790 ألف جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، في مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.

الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي:

المشروع الأخير الموجه لمحدودي الدخل هو الإسكان الاجتماعي، حيث يبدء صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي أمس الأحد الموافق 7 ويستمر حتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في 10 محافظات هي: (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

الشقق الجارِ طرحها في الإعلان الـ13 جاهزة للتسليم الفوري للحاجزين عقب انتهاء إجراءات الحجز، ثم الاستعلام الميداني والائتماني من قبل البنك، فهذه الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، ويعتبر بهذه الأسعار أرخص شقة تطرحها وزارة الإسكان، حيث يجرى الأة طرح شقق في 3 مشروعات هم جنة وسكن مصر ودار مصر وأرخص وحدة بهم تصل لـ360 ألف.

ويجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

كما يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.