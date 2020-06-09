​​رئيس "المحطات النووية" لمصراوي: استمرار تدريب المهندسين المصريين في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي، على تعليم الكوادر الفنية كجزء من العقد المبرم بين مصر وروسيا، من خلال دورات تدريبية تعمل على تأهيل وتكوين عناصر تتمتع بالكفاءة والقدرة المتميزة من خلال تبادل المعرفة.

وأشار الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن يشمل التعاقد مع شركة روساتوم الروسية تدريب 2150 فردًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، حيث سيتم تدريب المشغلين نظريًا ثم عمليًا في المحطة المرجعية والمصانع بروسيا، لفترة لا تقل عن سنة بالإضافة للتدريب في محاكي محطة الضبعة النووية التي سيقوم الجانب الروسي بإنشائها بالإضافة إلى التدريب على أعمال الأمان والتصميمات والإنشاءات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على دعم كوادرها بصفة مستمرة، ونؤمن أن الكوادر البشرية تعتبر من الأمور المهمة في المجال النووي، وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنة، وسيتم تدريب أطقم التشغيل والصيانة بمعرفة المورد الرئيسي للمحطة النووية المصرية لإكسابهم خبرات.

Advertisements

وأوضح أن من أهم أهداف البرنامج النووي المصري، تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية التي تتصاعد فيها نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها.

وفيما يتعلق بالخبرات المستفادة للمهندسين والفنيين الذين يتم تدريبهم في روسيا، أكد أنه بدأ منذ 2010 تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة تضم 15 من (المهندسين والعلميين) للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووي والوقود المستنفذ ووضع المواصفات للمحطة النووية، واختيار وتأهيل المواقع، والأمن النووي والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية للمحطات النووية.

​