"صحة كفرالشيخ": 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 67 إصابة جديدة، بفيروس "كورونا المستجد"، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 67 شخصًا بالفيروس.

وقالت وكيلة الوزارة، إنه جاري تحويل المصابين إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة.



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