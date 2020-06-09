​​التأجيل وموقف المواد المحذوفة.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية في "س وج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة، بإجراءات مختلفة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وطرأت عدت تغييرات على إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مما أدى لطرح العديد من الاستفسارات حول الامتحانات.

وينشر (الخليج 365) الإجابة على عدد من أسئلة أولياء الأمور والطلاب، من واقع تصريحات الوزير الدكتور طارق شوقي، والدكتور رضا حجازي وكيل الوزارة، على النحو التالي:

- كم عدد طلاب الثانوية؟

652 ألف و289 طالبًا طالبة.

- كم عدد لجان الامتحانات؟

56 ألف و591 لجنة فرعية

- متى تبدأ الامتحانات؟

تبدأ يوم 21 يونيو الجاري

- ما هو موعد بدء الامتحان؟

يبدأ الساعة 10 صباحًا، على أن يتم الحضور الساعة الثامنة.

- ماذا لو تأخر عن الوصول حتى الساعة الثامنة؟

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الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

- كيف يؤدي طلاب الثانوية امتحان المواد غير المضافة للمجموع في الدور الثاني؟

ما حدث في الدور الأول سيتم في الدور الثاني بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع

- هل يحق للطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة؟

يمكن للطالب تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

كما يمكن السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب، الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي، كما يمكن للطالب تأجيل امتحانات للعام المقبل.

- ماذا لو تعرض الطالب لظروف قهرية (حجر صحي – إصابة الطالب بكورونا)؟

السماح للطلاب بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

- هل سيتم حرمان الطلاب الذين أجلوا الامتحانات من دخول كليات القمة؟

طلاب الدور الثاني يدخلون الكليات بنفس درجة التنسيق التي تعلنها وزارة التعليم العالي في الدور الأول.

- كيف يمكن للطالب المذاكرة في ظل كورونا؟

الوزارة أطلقت منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري،عبر الرابط