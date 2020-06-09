كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تحسم الجدل: انتشار فيروس كورونا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض "نادر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لاستجابة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، أن انتشار "كوفيد-19" من قبل شخص لا تظهر عليه أعرض يبدو أمرًا نادر الحدوث.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف يوم الاثنين، قالت فان كيرخوف: "من البيانات التي حصلنا عليها، لا يزال من النادر أن تنتقل العدوى من شخص لا تظهر عليه أعراض إلى شخص ثانوي".

وتابعت: "لدينا عدد من التقارير من الدول التي تقوم بعملية تتبع مفصلة للغاية. فهم يتابعون حالات بدون أعراض والأشخاص المخالطين لها، ولا يجدون انتقالًا ثانوياً. الأمر نادر للغاية- ومعظمها لم يُنشر في التقارير".

كما قالت فان كيرخوف: "نحن ننظر باستمرار إلى هذه البيانات ونحاول الحصول على المزيد من المعلومات من الدول للإجابة على هذا السؤال حقًا. ولا يزال من النادر أن يتسبب شخص لا تظهر عليه أعراض في نقل العدوى".

Advertisements

وأوضحت فان كيرخوف كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر قطرات الرذاذ التي تنتشر عند السعال أو العطس، قائلة: "يمر من الشخص من خلال قطرات الرذاذ المعدية. إذا اتبعنا بالفعل جميع الحالات المصحوبة بأعراض، وعزلنا هذه الحالات، وتتبعنا الأشخاص المخالطين لها وفرضنا حجرًا على هذه الحالات، فإننا سنقلل بشكل كبير انتقال العدوى".

كما قالت أن ما يبدو أنها حالات بدون أعراض لـ"كوفيد-19" غالبًا ما تتحول إلى حالات مرض خفيف: "عندما ننظر إلى عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، نكتشف أن العديد منهم مصابون بمرض خفيف".

وأضافت: "هم لا يعانون من أعراض كوفيد-19، أي ربما لم يصابوا بالحمى بعد، أو ربما لم يكن لديهم سعال شديد، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس- ولكن البعض قد يكون لديهم مرض خفيف. نعلم أنه يمكن أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض حقًا".

وفي السياق ذاته، أوضحت مانيشا جوثاني، طبيبة الأمراض المُعدية وأستاذ مساعد في الطب وعلم الأوبئة في جامعة ييل الأمريكية، أن العديد من الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن تكون لديهم في الواقع أعراض خفيفة أو غير نمطية- أو قد تكون لديهم أعراض ما قبل ظهور المرض.