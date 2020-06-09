كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الغنوشي": لدينا مصالح في ليبيا ولن نكون محايدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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جدد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تبرير تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي.

وقال "الغنوشي" في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "لدينا مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة إزاء مصالحها".

واتهم زعيم حركة النهضة، الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، بأنه أدخل أسلحة إلى ليبيا.