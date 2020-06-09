شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:52 صباحًا, 9 يونيو 2020 م المناطق - وكالات أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أدنى معدل وفيات وإصابات ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء إجراءات الإغلاق التام في مارس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 55 وفاة حتى مساء أمس الأحد، فيما سجلت 1205 إصابات جديدة ليوم الاثنين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة 40597 ضحية.

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