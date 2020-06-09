شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية في العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:08 صباحًا, 9 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم، انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية خارج مدرج في قاعدة “التاجي” في العراق.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة من طراز (C-130) قد انزلقت أثناء هبوطها على مدرج داخل القاعدة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين، أن الطائرة ارتطمت بحاجز خلال الهبوط، بعد تجاوزها المدرج، وأن هناك معلومات عن أربع إصابات ولكن لا معلومات عن حدوث وفيات.

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