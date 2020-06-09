شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها سجلت ايضا 13 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى 372 حالة.

وكشفت عن حصيلة الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 6242 حالة، فيما تماثلت 45 حالة مصابة للشفاء لتبلغ عدد حالات الشفاء 2059 حالة.

ومنذ الـ 18 من شهر أبريل الماضي دخلت العاصمة السودانية الخرطوم في حظر شامل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.