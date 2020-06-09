شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها سجلت ايضا 13 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى 372 حالة.
وكشفت عن حصيلة الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 6242 حالة، فيما تماثلت 45 حالة مصابة للشفاء لتبلغ عدد حالات الشفاء 2059 حالة.
ومنذ الـ 18 من شهر أبريل الماضي دخلت العاصمة السودانية الخرطوم في حظر شامل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.
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