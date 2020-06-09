شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترفع قيود «كورونا»: الوباء يضعف والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت تصريحات سوبيانين بعد وقت قصير من إعلان روسيا إعادة فتح الحدود جزئيا قائلة إنها ستسمح للساعين للعمل والدراسة أو الحصول على العلاج الطبي أو رعاية أقارب لهم بالسفر إلى الخارج للمرة الأولى منذ أواخر مارس.
وتواصل روسيا الإعلان عن آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة فيها 476658 وهو ثالث أكبر عدد في العالم. لكن عدد حالات الإصابة في موسكو التي كانت مركز الوباء صار أقل من النصف ويبلغ نحو 2000 حالة يوميا.
وعدد المتوفين بالمرض في روسيا، وهو 5971، أقل بكثير من العدد في كثير من الدول الأخرى مما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تحصي بها السلطات حالات الوفاة.
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