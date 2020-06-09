شكرا لقرائتكم خبر عن 183 ألف إصابة و5 آلاف وفاة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أمس، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و 367 شخصًا، بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و 41 حالة وفاة.
وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا بحسب ذات البيان في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان، مشيراً إلى أن الفيروس انتشر حتى الان في 54 دولة أفريقية.
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