شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 37134 والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في البرازيل إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 37134 وإن إجمالي الإصابات زاد إلى 707412 حتى أمس الاثنين.

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