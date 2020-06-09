شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم التحالف.. الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

حلقت مقاتلات التحالف العربي بشكل مكثف يوم أمس الإثنين في سماء العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع تقدم للجيش الوطني في جبهة نهم على أكثر من محور وتحرير عدة مناطق، بحسب ما أكد موقع المشهد اليمني الإخباري.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي تجري تحليقا مكثفا حتى اللحظة دون سماع أي انفجارات.

وأول أمس الأحد حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، تقدما ميدانيا كبيرا، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب معارك كبدوا خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وحررت قوات الجيش، صباح الأحد، مواقع الدخيل، والعلق، والرماة، وصفراء، وشنان، والأغر، والدشوش، في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم. وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة للميليشيا، واستعادة أخرى.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن أبطال الجيش الوطني تقدموا اليوم في نجد العتق بمديرية نهم أكثر من 11 كم، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية ومنها (الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش)».

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وأكد مشلي «أن أبطال الجيش الوطني استعادوا ثلاث عربات مدرعة وعددا من الأسلحة والذخائر المتنوعة، فيما تمكنت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية من تدمير 8 أطقم قتالية تابعة للميليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة».

وأضاف أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وفي الحديدة قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي شنت قصفا صاروخيا على قرى ومزارع في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، دون أن تخلف سقوط ضحايا.

وبحسب المصدر، فإن مدفعية قوات العمالقة، ردت على مصادر النيران وخلفت قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، ودمرت آليات وتعزيزات عسكرية شرقي مديرية الدريهمي.

وقال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي تواصل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في طرق ومزارع المواطنين في الساحل الغربي، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وحرمان كثير من الأهالي من العودة إلى قراهم ومزارعهم.