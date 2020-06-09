شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: منح تصاريح وعضويات جديدة لمستوفى الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد وحددت من ينطبق عليه شروط القيد كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد من الذين تم اعتمادهم من قبل وذهبوا إلى النقابة لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأضاف نقيب الاعلاميين، أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنه للعديد ممن استوفوا الشروط منهم ثلاثة من الخمسة الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهم دعاء فاروق وعلا شوشه وريم البارودي، وأوضح أنه تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأشار نقيب الاعلاميين إلى أن هناك تعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي، مهيبًا بجميع ممارسي النشاط الإعلامي بسرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنيين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وذكر محجوب سعدة، عضو لجنة القيد، أن اللجنة مستمرة في فرز أوراق المتقدمين وتطبيق القانون والحفاظ على الدورة المستندية لأوراق المتقدم.