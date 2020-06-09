شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بفضح مدعى البطولات الزائفة بشأن المساعدة فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه بات من الضرورة نشر الطرق التي من خلالها نستطيع نرفع القضايا في اتجاه من يروج الشائعات أو يمارس جرائم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن هذه الثقافة غائبة بعض الشئ عن المجتمع المصرى في مواجهة عناصر الشخصيات التي تقوم بجرائم على مواقع التواصل.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ذلك تعتبر محاسب عليها في قانون العقوبات و أنه لابد من تعظيم مسألة العقوبة حتى يكون هناك ردع لاستمرار الشائعات او أي جرائم أخرى، متابعا :" أما بالنسبة للوعود الكذابة والبطولة الزائفة فإننا نحتاج الى دور إعلامي أكبر في فضح من يروج لبطولات زائفة، ولا يقوم بها و من يتحدث عن التبرع عن شيء ما و يقف هذا التبرع بمجرد الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى .

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وذكر النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أننا نحتاج لدور أكبر من وسائل الإعلام في إمكانية فضح من يدعى الزور و يدعى البطولة زيفا، لأنها ستكون أقوى وسيلة في ردع أي شخص يعد بما لم يف، و بالتالى تتوقف هذه الظاهرة و تنحصر .