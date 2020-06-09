شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يهنئ السيسى بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة باسمه وباسم جموع الوفديين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يوليو 2014.

وأشاد «أبو شقة» بما حققه «السيسي» من إنجازات تحتاج عدة عقود لتحقيقها سواء ما تعلق منها بالأمن والأمان في الداخل أو لحماية الحدود المصرية.

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وثمن جهود الرئيس التي شهد لها العالم في مواجهته الشجاعة للإرهاب والقضاء عليه، كما ثمن ما حققه من استقرار اقتصادي ومن مشروعات عملاقة على أرض الواقع كان انجازها في هذا الوقت القصير دربا من الإعجاز والإبهار، بالإضافة إلى جهوده لتحقيق الاستقرار السياسي وعمله الدؤوب وحبه لأبناء وطنه.

ودعا له بدوام التوفيق والرشاد والسداد