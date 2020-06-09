الغنوشي يبرر تجاوزه على الرئيس التونسي: لدينا مصالح في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
برر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي، مؤكدًا أن لديهم مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة في هذه الأزمة، حسبما ذكرت العربية.
واتهم الغنوشي، الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، بإدخال الأسلحة إلى ليبيا، في ٢٠١١ تزامنا مع اندلاع احتجاجات ضخمة تحولت لمسلحة وأطاحت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وتشهد تونس احتجاجات شعبية، ضد الغنوشي والإخوان، لإصرارهم على جر تونس نحو وصية تركيا، حسبما قال، رئيس اتحاد الشغل التونسي أكبر النقابات العمالية في البلاد.
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