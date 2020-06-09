كوريا الشمالية ستقطع الاتصال مع شقيقتها الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية قطعت جميع علاقاتها مع جارتها الجنوبية، لأن سلطات الجارة أوصلت العلاقات بين الكوريتين إلى "نقطة النهاية"وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت الوكالة عن القيادة الكورية الشمالية: "لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن
وأكدت أن السلطات في بيونج يانج "قررت قطع كل قنوات الاتصال" بكوريا الجنوبية.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار قطع العلاقاتاتخذ نتيجة اجتماع عقد الاثنين، حول مراجعة أداء الأقسام المعنية بشؤون كوريا الجنوبية، تم التأكيد فيه على ضرورة "النظر إلى شؤون كوريا الجنوبية على أنها شؤون مع الأعداء".
وأضاف البيان: "وبعد النظر في خططنا المرحلية للتعامل مع الأعداء لتسوية دقيقة للحسابات مع الخونة والحثالة على جرائمهم، صدر توجيه أولا بقطع جميع خطوط الاتصال بالكامل بين الشمال والجنوب".
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