منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتفاقم ولم يبلغ ذروته

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو
وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان إن وتيرة العدوى في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد.
أضاف ”أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد“، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.
وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحفية إن اتباع "منهجية شاملة" أمر ضروري في أمريكا الجنوبية.
وقال رايان إن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص وأودى بحياة ما يزيد على 400000.
وقالت فان كيرخوف "لم نقترب بعد من نهاية هذا (الوباء)".
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