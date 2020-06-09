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الأردن يغلق مسجد عمر بن الخطاب احترازيًا بسبب "كورونا"

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أغلقت وزارة الأوقاف الأردنية مسجد عمر بن الخطاب في حي المرقب بمنطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان، احترازيا وفقا لموقع روسيا اليوم.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري، إن "الوزارة أغلقت المسجد احترازيا، لوجود إصابات

في المنطقة، يشتبه أنها لمخالطي طبيب مصاب".

وأضاف، أن "الإغلاق جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للكشف عن المخالطين، ما استدعى اتخاذ هذه

الخطوة، حفاظا على سلامة المصلين وأهالي المنطقة من انتقال العدوى".

وأوضح، أن "وزير الأوقاف شدد على إغلاق المساجد التي تقع ضمن مناطق يظهر أو يشتبه فيها بحالات مصابة".

وشدد، على أن "مساجد الأردن سليمة، ولكن الغاية من الإغلاق عدم انتشار العدوى في مناطق يشتبه بوجود إصابات فيها".

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