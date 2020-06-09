وزير الإعلام الأردنى : سنتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع كل من يجنح لخطاب الكراهية

أعرب أمجد العضايلة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، عن امتعاضه إزاء التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي التي رافقت بث محطات التلفزة المحليّة صلاة المسيحيين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار العضايلة، خلال مؤتمر صحفي إلى أن "هذه التعليقات غريبةعن مجتمعنا الأردني، وهي مرفوضة ومدانة، ولا مكان لها في أردن الأخوّة والعيش المشترك، وهي مجرّمة قانونا، لأنها تتضمن إهانة للشعور الديني".
بالمقابل بين العضايلة أنه "تم رصد مبادرات رائعةإنسانية رائعة، وتطوع عدد من الشباب المسلمين والمسيحين في العديد من محافظات المملكة، لتجهيز المساجد والكنائس لاستقبال المصلين، وهذا هو النموذج الأردني الأصيل الذي يجسد قيمنا وعاداتنا الدينية والاجتماعية".
ونوه بأنه "سيتم التعامل بمنتهى الجدية والحزم لملاحقة كل من يجنح لخطاب الكراهية والتفرقة والنعرات، ويسيء إلى حقوق الأشخاص وحرياتهم الدينية".
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