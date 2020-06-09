الإمارات والهند يبحثان التعاون لاحتواء جائحة كورونا

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال مرئي مع نظيره الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تناولا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل مواجهته والسيطرة على تداعياته.



وتبادل الوزيران التعازي في ضحايا "كورونا"، وأكدا أهمية استمرارية العمل لتطوير العلاقات

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الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين؛ خاصة في ظل تأثر العالم بجائحة كورونا المستجد.



وأشار الجانبان إلى ما تحظى به العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين والحرص المستمر على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين على

صعيد مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدور المتميز الذي تقوم به الكوادر الطبية الهندية العاملة في الدولة لعلاج المصابين بالفيروس وكذلك الكوادر الهندية التي حرصت على الانضمام إلى حملة "الإمارات تتطوع" لدعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة، مشيدا بالدعم الذي قدمته الهند في الفترة الأخيرة لـ"إكسبو دبي 2020" الذي تم تأجيله إلى العام المقبل 2021، معربا عن تطلع دولة الإمارات لمشاركة هندية مميزة في هذا الحدث العالمي.



من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.