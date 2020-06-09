عدن أجمل حملة سعودية تزيل مخلفات العاصمة المؤقتة

ورفعت حملة «عدن أجمل» من قدرة وكفاءة عمل صندوق النظافة في محافظة عدن بنسبة 78%، كما أسهمت في إزالة 32% من المخلفات والقمامة في عموم محافظة عدن.
7 مناطق
استهدفت حملة «عدن أجمل» 7 مناطق من أصل 10 مناطق، و696 مربع عمل، عبر 22 من المعدات والآليات الثقيلة، وبلغ معدل الزيادة في إنتاجية العمل في الحملة 431% عبر 1.124 نقطة، بعدد نقلات تجاوز 2.181 نقلة.
وزوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «عدن أجمل» بشاحنات وآليات شملت: جرافات وشاحنات ضغط القمامة، وشاحنات نقل قطعت 92 ألف كلم خلال عملها في الحملة.
مراحل أساسية
بلغ متوسط عمل «الجرافات» 7 ساعات يوميا عبر مسافة مقطوعة بلغت 57.471 كلم، كما بلغ معدل عمل الشاحنات الضاغطة 9 ساعات يوميا بمسافة مقطوعة بلغت 39.016 كلم، و7 ساعات العمل متوسط عمل «شاحنات النقل» بمسافة مقطوعة بلغت 84.913 كلم.
وتقدم الحملة خدماتها في مجال النظافة والإصحاح البيئي لمختلف المديريات والمناطق التي تشمل: مديرية الشيخ عثمان عبر 28 يوم عمل، ومنطقة إنماء والشعب 6 أيام، ومديرية خورمكسر عبر 17 يوم عمل، ومديرية صيرة 20 يوم عمل، ومديرية التواهي 12 يوم عمل، ومديرية المعلا بـ3 أيام عمل.
وتوزع العمل في حملة «عدن أجمل» على عدة مراحل أساسية، منها مرحلة الإعداد والتنفيذ التي تمت فيها دارسة المشروع والمناقشة والتطوير، وتحديد خطة سير المشروع، كما تم فيها توزيع المهام وتحديد المدة الزمنية، إضافة إلى توزيع الأعمال على الفرق الميدانية، والإشراف والتوجيه، ومتابعة مستوى الإنجاز اليومي للمشروع.
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