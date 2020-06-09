اعتقال صحفيين في تركيا

اعتقلت السلطات التركية صحفيين معارضين، في إطار تحقيق يتعلق بتهمة «التجسس السياسي والعسكري»، حيث اعتقل مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة إسماعيل دوكل والمنسقة في موقع «أودا تي في» الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز في العاصمة التركية، ويخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

أكد رئيس تحرير قناة تيلى 1 ماردان ينار داغ نبأ الاعتقال في تغريدة على تويتر، معتبرا أنها محاولة من السلطات «لإرسال إنذار إلى وسائل الإعلام».