41 قتيلا في اشتبكات سورية

وأحصى المرصد مقتل 19 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنّه فصيل حراس الدين المتشدّد مع فصائل أخرى على مواقع عسكرية في منطقة سهل الغاب الواقعة في شمال غرب حماة والملاصقة لإدلب.
كما قتل 22 مسلحا من الفصائل المهاجمة التي تمكنت، من السيطرة على قريتين في المنطقة، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين.
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