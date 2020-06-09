41 قتيلا في اشتبكات سورية

قتل 41 مقاتلاً غالبيتهم من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر هجوم شنّه فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة على مواقع لها في شمال غرب سورية، رغم سريان وقفٍ لإطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد مقتل 19 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنّه فصيل حراس الدين المتشدّد مع فصائل أخرى على مواقع عسكرية في منطقة سهل الغاب الواقعة في شمال غرب حماة والملاصقة لإدلب.

كما قتل 22 مسلحا من الفصائل المهاجمة التي تمكنت، من السيطرة على قريتين في المنطقة، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين.