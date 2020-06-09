تونس: مطالب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

تقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي بلائحة جديدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأوضحت رئيسة الحزب عبير موسى أن فكرة اللائحة جاءت بعد التأكد من تورط عدد من القيادات السياسية التونسية (رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومعروفة بتمويل أنشطتها بأموال أجنبية، وكذلك غسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن التونسي.

إلى ذلك، حذّرت موسى من الاستمرار في التعامل مع الإخوان الذي من الممكن أن يذهب بتونس إلى قوائم الإرهاب الدولية، وأضافت: لا بد من إغلاق كل المكاتب والجمعيات التابعة لهذه المنظمة المشبوهة.