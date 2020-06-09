الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل. أفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة قباطية، جنوبي جنين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة الشيوخ، شمالي الخليل، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.
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