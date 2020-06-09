مخاطر إلكترونية تهدد الانتخابات الأمريكية عن بعد

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية العامة والتي ستكون بعد 150 يومًا، رصدت تقارير سياسية أن التصويت عن بعد الذي تسبب فيه الوباء يمكن أن يفتح أبوابا لاختراق التصويت، وأشارت التقارير تحديدا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن مقولة الرئيس دونالد ترمب، إن بطاقات الاقتراع البريدية تزور الناخبين وتفيد الديمقراطيين. ادعاء لا أساس له: فلقد أدى التصويت عبر البريد إلى القليل من الاحتيال في الولايات الخمس التي استخدمته لسنوات، وفي دراسة حديثة في جامعة ستانفورد، بينت أن التصويت عبر البريد لم يفد أيًا من الطرفين بل قد يزيد من إقبال الناخبين.

أنظمة حديثة

تسعى عدة ولايات إلى توسيع المشاركة في الانتخابات عن بعد عبر الإنترنت، وهو نهج اعتبرته وزارة الأمن القومي «خطرًا كبيرًا» في تقريرها الشهر الماضي.

استحدثت الوزارة أنظمة حديثة لتسجيل الناخبين عبر الإنترنت، والتي كانت هدفاً رئيسيا للمتسللين الروس عام 2016. كما استعانت في الصيف الماضي بمؤسسة RAND لإعادة تقييم نقاط الضعف في الانتخابات، من أكشاك الاقتراع إلى أنظمة تسجيل الناخبين. وزادت نتائج RAND من مخاوف المسؤولين الحكوميين، لأنها وجدت أنه يمكن قفل قواعد بيانات التسجيل الحكومية والمحلية من قبل المتسللين الذين يطالبون بفدية أو التلاعب بها من قبل جهات خارجية.

التأمين

ذكر رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالوزارة، كريستوفر كريبس، أن مسؤولي الأمن القومي يركزون على تأمين أنظمة التسجيل. وقال: إن فرقه منهم تعمل على التأكد من أن البلدات والمقاطعات والولايات تصحح ثغراتها البرمجية وتقوي أنظمتها وتدعم أيضًا المطبوعات الورقية للانتخاب - قوائم التسجيل المستخدمة يوم الانتخابات - وفي حالة قيام المجرمين أو دول معادية بتقديم نسخ رقمية فلا يمكن الوصول إليها.

منصة واحدة

قام باحثون في جامعة ميتشيجان وM.I.T. بنشر دراسة، الأحد، خلصت إلى أن منصة واحدة يمكن التلاعب بها في حالات معينة لتغيير الأصوات - دون أن يكتشفها الناخب أو مسؤولو الانتخابات أو الشركة التي تمتلكها، وتم استخدام النظام الأساسي، المسمى OmniBallot، للتصويت عبر الإنترنت في الانتخابات التمهيدية في ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي وسيتم استخدامه بشكل أقل في ولاية فرجينيا الغربية هذا الأسبوع. وتخطط كلتا الولايتين إلى استخدامه بشكل ما في نوفمبر، كما تفعل كولورادو. لقد اكتشف الباحثون أن كل استخدامات النظام قدمت فرصًا للقراصنة أو الدول القومية للتنازل عن الانتخابات.

بطاقات الاقتراع

أجبر الفيروس كوفيد - 19 الولايات الـ31 على إصلاح خططها لاستيعاب طوفان متوقع من بطاقات الاقتراع، حيث يكافح العديد من مسؤولي الانتخابات الآن لضمان إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد وإعادتها بأمان.

ففي ولاية تكساس، منعت المحكمة العليا توسيع بطاقات الاقتراع بالبريد الشهر الماضي. في حين وافق المشرعون في أوهايو على مشروع قانون جمهوري يجعل التصويت عن طريق البريد أكثر صعوبة، وإزالة البريد المدفوع مسبقًا وتقليل نصف الوقت لطلب اقتراع غائب. وفي ولاية تينيسي، تعهد وزير الخارجية الجمهوري بمحاربة حكم المحكمة الذي سيسمح بالتصويت عبر البريد.

روسيا

Advertisements

حذرت وكالة الأمن القومي من أن قراصنة الدولة الروس استهدفوا برنامج بريد إلكتروني يستخدمه عشرات المرشحين في الكونجرس لسرقة رسائل البريد الإلكتروني، كما فعل المتسللون الروس أيضًا قبل أربع سنوات.كما قالت google: إن المتسللين الصينيين كانوا يستهدفون حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفي الحملة، الذين يعملون لنائب الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن جونيور. كما أكدت التقارير التي تفيد بأن إيران استهدفت حملة ترمب أيضا.

تأثير عميق

ذكر بايدن، الذي يدعو إلى التصويت عن بعد بسبب المخاطر الصحية لفيروس كوفيد 19، أن ترمب يزرع حالة من عدم اليقين لأنه قد يحاول تأجيل الانتخابات. أثار ديمقراطيون آخرون احتمال ألا يقبل ترمب النتائج إذا خسر في نوفمبر، كما رفض مستشار الأمن القومي للرئيس، روبرت أوبراين، تلك المخاوف قائلا: «الانتخابات ستجرى يوم الانتخابات، ليس هناك شك»، مصرا على أن «لدينا بنية تحتية قوية جدا» في البيت الأبيض بشأن الأمن الانتخابي، بما في ذلك «بطاقات الاقتراع، وآلات التصويت، ومواقع الدولة»، حيث يتم الاحتفاظ ببيانات التسجيل.

- تصاعد المخاوف من اختراق روسيا التصويت

- متخصصون أمنيون يحذرون من اختراق صيني للانتخابات

- تباين بين المرشحين ترمب وبايدن حول موضوع التدخل الإلكتروني

- اعتماد بعض الولايات على النظام المسمى OmniBallot، للتصويت عبر الإنترنت

طرق تجعل التصويت صعبا عن طريق البريد:

1- إزالة البريد المدفوع مسبقا

2- تقليل نصف الوقت لطلب اقتراع غائب