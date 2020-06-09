قلق دولي من التقسيم ومواجهات عنيفة في سرت

ما زالت التقاطعات الدولية تخيم على المشهد في ليبيا ما بين إعلان القاهرة وتحركات أوروبية وحشد مصري للقوات على الحدود واستمرار التدخلات التركية يزيد حجم التعقيدات في المشهد الليبي، حيث تشتعل المعارك في سرت بين الجيش الوطني الليبي، والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وسط مخاوف أن يكون الهدف من التدخلات الدولية تقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات تخدم مصالح القوى الكبرى وحلفائها.

البعثة الأوروبية

أكدت البعثة الأوروبية في ليبيا ضرورة المشاركة بمحادثات 5+5، داعية الأطراف المتنازعة لحماية المدنيين، وقالت: ناقشنا تفويض عملية «إيريني» بتطبيق حظر السلاح على ليبيا، موضحة أن عملية إيريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

روسيا وأمريكا

قالت مصادر مطلعة: إن الصراع في ليبيا كحال الصراع في سورية واليمن مرهون حله بين الولايات المتحدة وروسيا في المقام الأول، وكلما توغل طرف إقليمي في ملف منهم طال أمد الأزمة، وهو ما يرغب فيه الإنجليزي تحديدا، وهو ما جرى بالفعل في سورية وليبيا بفعل التدخل التركي، فقد كانت ليبيا بداية معارك الكبار، واستشهدت المصادر بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حواره التلفزيونى 17 أبريل 2014، عندما قال: «إن العلاقات مع الولايات المتحدة انتهت بعد الأحداث في ليبيا، وليس بعد أحداث شبه جزيرة القرم».

سرت المعركة الجديدة

رغم أن وقف إطلاق النار الذي دعا إليه إعلان القاهرة حان موعده، أمس، فإن مدينة سرت الليبية لا تزال جبهة مواجهات حتى عشية الهدنة، وقد تصدى الجيش الوطني الليبي لمحاولات هجوم المرتزقة والميليشيات الموالية لتركيا على المدينة، كما شن سلاح الجو الليبي غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة العسكرية، وأعلن الجيش تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة للميليشيات، وتدمير حافلة تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين في الموقع نفسه.

استقدمت الميليشيات الموالية لتركيا تعزيزات كبيرة من مصراتة إلى غربي سرت، تمهيدا لانطلاق مرحلة جديدة من المعارك التي تهدف إلى السيطرة على المدينة التي حررها الجيش الوطني مطلع هذا العام.

في المقابل عزز الجيش الليبي من قواته المتمركزة في محاور القتال بسرت وضواحيها بعناصر إضافية.

أهمية سرت الاستراتيجية

تكمن أهمية مدينة سرت الاستراتيجية أنها تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي، فهي تقع على بعد نحو 450 كلم من العاصمة طرابلس و600 كلم من بنغازي، كما أنها تفتح الطريق باتجاه منطقة الهلال النفطي في شرقي البلاد.

وتوجد فيها قواعد عسكرية مهمة مثل قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد عن جنوبي سرت 16 كيلومترا، وغير بعيد عنها تقع قاعدة الجفرة الجوية أيضا وهي من أكبر القواعد العسكرية الليبية.

تشكل سرت غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الليبي، وغرفة وصل بين مناطق شرقي ليبيا وغربها. ويعد مطار وميناء المدينة من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا

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قوات مصرية على الحدود

أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية، ليل الأحد، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو قصيرا يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

كتب تغافي في تغريدة: «هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين!».

ومنذ البداية كانت الغاية الأسمى للموقف والتحرك المصرى تجاه الأزمة الليبية، تهدف دوماً إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة، من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة، تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل للثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية.

أهمية سرت الاستراتيجية

- تشكل غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الليبي

- تشكل غرفة وصل بين مناطق شرقي ليبيا وغربها

- يعد مطار وميناء المدينة من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا

- تفتح الطريق باتجاه منطقة الهلال النفطي في شرقي البلاد

- توجد فيها قواعد عسكرية مهمة مثل قاعدة القرضابية الجوية

- تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي