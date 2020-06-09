إثيوبيا: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تطوير سد النهضة، لافتا إلى أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني، الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من «اندلاع حرب شاملة» بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء الخميس: «الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودي لم تتوقف».

وأضاف الحسن: «ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية في الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين».

وأوضح أن «الاعتداءات الأخيرة على الأراضي السودانية من قبل الجيش والميليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين».