ليبيا: حكومة الوفاق تنشر مقطعاً مصوراً لضباط إماراتيين مع عناصر حفتر (فيديو)



نشرت الصفحة الرسمية لـ"عملية بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، مساء الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، مقطع فيديو مصوراً، قالت إنه يكشف وللمرة الأولى وجود ضباط إماراتيين داخل إحدى القواعد التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.



مقطع الفيديو يتضمن حواراً بين ضباط، قالت صفحة "عملية بركان الغضب"، إنهم إماراتيون، وعناصر ليبية تابعة لخليفة حفتر، من داخل منظومة الدفاع الجوي الروسي "بانتسير-S1″، حيث يتابعون مجريات الأحداث في مناطق الاشتباك مع قوات الجيش الليبي.





يُذكر أن حكومة الوفاق الليبية سبق أن كشفت أن الطيران الإماراتي قصف أهدافاً ليبية في الفترة الماضية بشكل كبير؛ دعماً للجنرال خليفة حفتر.



الجيش الليبي: من جانبه أعلن الجيش الليبي تحرير منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق) من ميليشيا الجنرال خليفة حفتر. جاء ذلك في بيان مقتضب لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي، نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".



حيث أوضحت الغرفة في البيان، أنها "حررت منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت"، دون تفاصيل أكثر. وأشارت إلى أن تحرير المنطقتين يأتي ضمن عملية "دروب النصر".



"دروب النصر": وسبق أن أعلن الجيش الليبي، السبت، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، وفي مقدمتها سرت والجفرة.



ولاحقاً، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.



إلى ذلك فقد مُنيت ميليشيات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بُعد 90 كم جنوب شرقي طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من ميليشيات حفتر.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن ميليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على طرابلس.



المصدر: عربي بوست



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