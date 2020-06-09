كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطات في المملكة المتحدة سوف تبدأ التجارب البشرية على لقاح خاص بفيرزس كورونا المستجد الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريقا من جامعة إمبريال كوليدج، استطاع تطوير اللقاح، وهو يعمل ضد فيروس كورونا، وستبدأ التجارب على 300 شخص في 15 يونيو.

هذا، وهناك لقاح آخر، طورته جامعة أوكسفورد البريطانية، ويخضع حاليا للتجارب البشرية.