كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العراق: سقوط طائرة تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، عن سقوط طائرة من طراز "c130" تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد من دون معرفة أسباب تحطمها.

وقال المصدر: إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق، وأنها من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد"، موضحاً أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة".

هذا وتحطمت الطائرة الأمريكية في قاعدة التاجي، بسبب إصطدامها بالكتل الخرسانية في نهاية المدرج عند هبوطها ولا ضحايا.