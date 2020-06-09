كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر من نقل الإرهابيين إلى فيروس كورونا.. فضائح طائرات الدوحة في نشر الشر بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تتوقف الفضائح المدوية للخطوط الجوية القطرية والتي لا تمر فترة إلا مع ظهور فضيحة جديدة، كان آخرها ما أعلنت عنه السلطات اليونانية من تعليق الطيران مع الدوحة بعد نقل 12 مصاب لأثينا، وهي تضاف للسجل السيئ للطائرات القطرية في نقل الإرهابيين والدعم العسكري إلى مناطق متفرقة في الوطن العربي.

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، وصول ثلاث طائرات شحن عسكري من أمير قطر تميم بن حمد، إلى إحدى القواعد الجوية في طرابلس، لمساندة الفصائل الليبية التابعة لحكومة الوفاق الإرهابية فايز السراج، حيث إن هدف تلك الخطوة هو دعم المليشيات الإرهابية المتواجدة فى العاصمة الليبية طرابلس أثناء وقت تكبدها لخسائر كبرى في طرابلس وقبل سيطرتها على كل من العاصمة ومدينة ترهونة وتحول الإشتباكات إلى مدينة سرت.

وبين قطريليكس، إن إحدى الطائرات الثلاث كانت تقل مسلحين قادمين من القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وطائرتان أخريان وصلتا عبر الأجواء الجوية التركية، وتحملان شحنة ضخمة من الأسلحة والمدرعات التي تشتريها حكومة تميم، لمساندة القوات التركية التي بدأت التوافد على ليبيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه بدأت خلال الساعات القليلة الماضية، تحركات قطرية تركية حثيثة، على أصعدة عدة، ذات صلة بالأزمة الليبية، لقطع الطريق على قوات الجيش الوطني الليبي من إحراز أي تقدم قادم.

بينما كشف الصحفي الفرنسي ريشار لابفيير، الذي رافق قوات بلاده لمقاتلة الإرهابيين في مالي، إنه شاهد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطري تقوم بتهريب الإرهابيين من مالي، مبينًا أنهاكانت تقوم بتهريب إرهابيين قاتلوا القوات الفرنسية إلى مكان آمن في ليبيا.

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وأوضح "لابفيير" خلال مداخلة له بالمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد يوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- أن الطائرة القطرية غادرت الطائرة فور وصولنا، وكانت تحمل شعار الهلال الأحمر القطري وتحمل مجموعة من الإرهابيين الذين كان الجيش الفرنسي يقاتلهم.



بينما كشفت صحيفة "إنر سيتي بريس" تأكيدها أن قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ـ ألقت القبض على مواطن أمريكي يدعى دلوار محمد حسين، قبل سفره من مطار جي إف كينيدي في نيويورك عبر الخطوط الجوية القطرية،و بعد إلقاء القبض عليه قبل إقلاعه عبر رحلة الخطوط الجوية القطرية، مثل دلوار محمد حسين أمام قاضي محكمة المنطقة الجنوبية "ساوثرن ديستريكت" في نيويورك، حيث تم اتهامه بمحاولة توفير الدعم المادي للإرهاب. بينما كشفت صحيفة "إنر سيتي بريس" تأكيدها أن قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ـ ألقت القبض على مواطن أمريكي يدعى دلوار محمد حسين، قبل سفره من مطار جي إف كينيدي في نيويورك عبر الخطوط الجوية القطرية،و بعد إلقاء القبض عليه قبل إقلاعه عبر رحلة الخطوط الجوية القطرية، مثل دلوار محمد حسين أمام قاضي محكمة المنطقة الجنوبية "ساوثرن ديستريكت" في نيويورك، حيث تم اتهامه بمحاولة توفير الدعم المادي للإرهاب. وبينت الصحيفة، أن رحلات الخطوط الجوية القطرية شهدت إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنيًا الذين يخططون للسفر للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، خلال السنوات القليلة الماضية عبر مطارات أوروبا والولايات المتحدة. *نقل مصابي كورونا

ذكرت صحيفة "أثينا فويس" أنه حظرت السلطات اليونانية الرحلات الجوية من وإلى قطر بشكل مؤقت، بعد وصول 12 حالة لركاب مصابين بفيروس كورونا من الدوحة إلى مطار "الفثيريوس فينيزليوس"، بعد الحادثة علقت سلطات أثينا جميع رحلات الركاب بين مطارات بين اليونان وقطر، من الثلاثاء 2 يونيو 2020 بعد الظهر حتى الأحد 14 يونيو 2020 في الساعة 23:59.