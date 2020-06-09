شهادة زور تقود صاحبها إلى الاعتقال في العرائش

أوقفت المصالح الأمنية في مدينة العرائش، أمس الأحد، صاحب مقهى مشهور “ع. ر”، بعدما تقدم بشكاية لدى الدائرة الأمنية الثانية بالمدينة نفسها، بتعرضه لعملية اعتداء وهمية من طرف رجل أعمال.

وحسب مصدر مطلع، فإن عناصر الدائرة الأمنية استمعت إلى أحد الشهود في القضية نفسها، الذي عاين فصول عملية الاعتداء، ورجل الأعمال المشتكى به، حيث تضاربت الأقوال بين الشاكي، والشاهد في محاضر الشرطة القضائية، التي كلفت بالبحث في القضية.

وبعد إشعارها أعطت النيابة العامة تعليماتها بإخضاع المعنيين بالأمر للحراسة النظرية بتهم تتعلق الشهادة بالزور، وتضليل العدالة، وتقديم بلاغات كاذبة.

خيوط القضية وصلت إلى عدم متابعة عناصر الدائرة الثانية في العرائش لشاهد الزور، الذي كشفته محاضر الضابطة القضائية، بعد إسناد المهمة للشرطة القضائية.