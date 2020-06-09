البؤر المهنية ترفع إصابات جهة الرباط إلى 28 حالة في 24 ساعة

سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالجهة 776 حالة.

وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط-سلا-القنطيرة الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن عدد الحالات النشطة بالجهة ارتفع إلى 83 حالة، فيما استقر كل من إجمالي حالات التعافي في 681 حالة، وعدد الوفيات في 12 حالة.

ويظهر التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة، كما أوردتها المديرية الجهوية على صفحتها الإلكترونية على موقع “فيس بوك”، أن الرباط تتصدر عدد حالات الاصابات المؤكدة بتسجيل 305 حالة مؤكدة، و269 حالة تعاف، وخمس وفيات، فيما سجلت سلا 245 حالة إصابة و219 حالة شفاء، وخمس وفيات.

كما تم، وفق المصدر نفسه، تسجيل 150 حالة إصابة مؤكدة، و137 حالة تعاف وحالة وفاة واحدة بالصخيرات-تمارة، و53 حالة إصابة مؤكدة و34 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة بالقنيطرة، و22 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة تعاف دون تسجيل أية حالة وفاة بمدينة الخميسات، واستقر عدد حالات الإصابة بسيدي سليمان في حالة واحدة دون تسجيل أية حالة وفاة، فيما تظل مدينة سيدي قاسم خالية من الإصابة.

من جهة أخرى، تم على الصعيد الوطني تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و44 حالة شفاء بالمغرب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8302 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، أي بنسبة 22,9 لكل 100 ألف نسمة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7408 حالة، أي بمعدل 89,2 في المائة.