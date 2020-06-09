عماد بنعمر يتعامل مع بهاوي في جديده

يحضر الفنان عماد بنعمر لعودة جديدة، بعد كورونا، بعمل تحضر فيه لمسة صديقه الفنان، زهير بهاوي.

العمل الجديد، الذي يصدر في الأيام القليلة المقبلة، يندرج ضمن الصنف الموسيقي “الأفرو-راي “، تعامل فيها عماد بنعمر مع بهاوي على مستويين هما كتابة الكلمات، والألحان.

وعلى مستوى التوزيع تعامل بنعمر مع الموزع “ميد الشريفِ”، أما الفيديو كليب فتم تصويره في مدينة تطوان تحت إشراف المخرج بلال التائب، الذي يتعامل مع بنعمر المرة الخامسة.

وعاد فنانون كثر إلى ساحة الإصدارات، منهم زهير بهاوي، الذي أصدر، قبل أيام عملا، كرم من خلاله رجال النظافة.