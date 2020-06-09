بعد عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا اخمسة أيام.. تونس ترفع حظر الجولان

بعد خمسة أيام من دون كورونا، قرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، رفع حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية، ابتداء من اليوم.

وأوضح بلاغ للسعيد أن قراره يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية.

وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020، المتعلق بتحديد الجولان، والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 في الساعات الـ24 الأخيرة، ليستقر إجمالي المصابين عند 1087 حالة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الوزارة نفسها، في بيان، إنها أجرت 61 تحليلا مخبريا، لم تسفر عن تسجيل أية حالات إصابة جديدة، مضيفة أن عدد حالات الشفاء بلغ 982 مقابل 49 حالة وفاة، و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.

يذكر أن السلطات التونسية بدأت في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى، والأسواق، يوم الجمعة الماضي، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.