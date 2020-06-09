شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات ثلاثية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ودعا وزير الري والموارد المائية السوداني نظيريه المصري والإثيوبي، أمس الاثنين، إلى استئناف المفاوضات على الانترنت اليوم الثلاثاء ”للوصول إلى اتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها“.
وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا لكنه يثير قلقا في مصر التي تعاني بالفعل شحا في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مائة مليون نسمة على نحو شبه كامل.
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