شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعتزم قطع الاتصال مع كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سول وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتندد بيونجيانج بكوريا الجنوبية منذ أيام مهددة بإغلاق مكتب اتصال بين البلدين ووقف مشروعات أخرى إذا لم تمنع سول منشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية.