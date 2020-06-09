شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أدنى معدل وفيات وإصابات ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء إجراءات الإغلاق التام في مارس الماضي. وأفادت وزارة الصحة في بيان أمس، عن تسجيل 55 وفاة حتى مساء الأحد، فيما سجلت 1205 إصابات جديدة أمس الإثنين. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة 40597 ضحية.

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