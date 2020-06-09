شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتجاوز 7 ملايين عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 7 ملايين. وبحسب البيانات ، بلغ إجمالي حالات الإصابة حتى أمس الاثنين 7 ملايين و66 ألف و854 حالة. وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس حول العالم بلغت 404072 حالة وفاة.

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