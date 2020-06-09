الاحتلال يقر بشن ضربات جوية فـي سوريا ولبنان

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: اعترفت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان، وذلك عقب تردد تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها في الأشهر القلائل الماضية. وقال قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال ، عميرام نوركين، إن بلاده عززت من مثل تلك الضربات خلال الجائحة. وأوضح نوركين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قادة صناعة الطيران الإسرائيلية وبثته قناة إسرائيل الثانية عشرة : “عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت (فيروس) كورونا، مقارنة بما قبل الكورونا”. وأضاف أن إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

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