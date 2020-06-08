مصنع “رونو طنجة” يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والمجموع يرتفع إلى 23 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصنع رورنو بطنجة، إلى حدود اليوم الاثنين إلى 23 حالة، بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وكشف بلاغ داخلي للشركة، أنها أجرت إلى حدود اليوم 2238 اختبارا للكشف عن “كوفيد-19” لفائدة أجراء المصنع بتعاون مع السلطة المحلية.

وأضافت الشركة، أن 80 من أجرائها العائدين من فرنسا ورومانيا إلى مصنع رورنو طنجة، امتثلوا للحجر الصحي الذي فرضته السلطات، وقاموا بالاختبار الأول عند وصولهم إلى المغرب، وخضعوا لاختبار ثاني في اليوم الذي سبق استئنافهم للعمل.

وطالبت رونو من جميع الأجراء الامتثال لتدابير الحجر الصحي المحدد بالخطة الصحية.