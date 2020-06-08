تفاصيل الحالات النشطة في المغرب.. 686 حالة أغلبها في جهة البيضاء

قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، إن عدد الحالات النشطة في المغرب أي تلك التي ما زالت قيد الاستشفاء من فيروس كوفيد-19 يبلغ إلى غاية 24 ساعة الأخيرة 686 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن هذه الحالات النشطة تتوزع في بعض الجهات المملكة.

وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات عدد الحالات النشطة، حيث سجلت 257 حالة قيد العلاج، تليها جهة مراكش-آسفي، التي سجلت 153 حالة نشطة، ومن ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 134 حالة نشطة، وجهة الرباط-القنيطرة 83 حالة نشطة.

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ويقدر عدد الحالات غير المستقرة والتي دخلت مرحلة الخطر ب15 حالة؛ من بينها 8 حالات في جهة البيضاء-سطات، 3 منها تخضع للتنفس الاصطناعي.

بينما يقدر عدد الحالات الخطرة في جهة مراكش 3 حالات، و4 حالات في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، منها حالتي يخضعون إلى التنفس الاصطناعي.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إصابة 78 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 8302 حالة مؤكدة مع استبعاد 314401.