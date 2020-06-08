91 حالة جديدة لكورونا في مراكش في ظرف أسبوع واحد

أعداد المصابين في البؤر الوبائية الجديدة بمراكش تقترب من 100 حامل جديد لفيروس “كورونا”، فقد جرى تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس، خلال الـ 48 ساعة الممتدة من الساعة العاشرة من صباح الجمعة المنصرم حتى التوقيت عينه من صباح أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعمالة مراكش إلى 1122 حالة مؤكدة، تعافت منها 955 حالة، فيما توفي منهم 44 شخصا، ولازال 123 مصابا يتلقون العلاج حاليا بمستشفيات المدينة.

فقد سجلت نشرات الرصد الصحي، الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، إصابة 5 حالات جديدة، خلال 16 ساعة الممتدة، بين الساعة السادسة من مساء أول أمس السبت، حتى العاشرة من صباح أمس الأحد، وقبل ذلك جرى تسجيل إصابة واحدة في ظرف 8 ساعات، الممتدة من العاشرة صباحا من أول أمس السبت حتى السادسة من مساء اليوم عينه، في الوقت الذي سجلت فيه إصابة 11 حالة، في ظرف 16 ساعة، الممتدة من السادسة من مساء الجمعة الماضي حتى العاشرة من صباح أول أمس السبت، فيما عرفت الـ 8 ساعات، الممتدة بين العاشرة من صباح الجمعة حتى السادسة من مساء اليوم عينه، تسجيل 27 حالة مؤكدة.

واستنادا إلى مصدر مسؤول، فقد جرى تسجيل الحالات الـ 44 الجديدة بعد إجراء كشف مخبري، الجمعة الفائت، لحوالي 60 شخصا بالبؤر الوبائية العائلية الجديدة التي ظهرت، مؤخرا، بكل من “درب السقاية” في حي “سيدي أيوب” العتيق، بمقاطعة مراكش ـ المدينة، ودرب “المشاوري” ودرب “الكادة”، بمقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”، وأحياء أخرى بالمدينة، موضحا بأن أعداد المصابين في البؤر الوبائية الجديدة ارتفع إلى 91 شخصا، في ظرف أسبوع واحد، وتنحدر من المحيط العائلي وجيران حالتين سابقتين جرى تسجليهما خلال الـ 16 ساعة، الممتدة من السادسة من مساء الأحد المنصرم حتى العاشرة من صباح الاثنين الفارط ( فاتح نونبر الجاري).

ووصف المصدر نفسه الأوضاع الصحية للحالات المسجلة بالبؤر الوبائية الجديدة بـ”المستقرة”، موضحا بأن 90% منهم لا تظهر عليهم أية أعراض للفيروس، فيما الـ 10% المتبقية تبدو عليهم أعراض خفيفة، مشيرا إلى أنهم يتابعون علاجهم بمستشفى “ابن زهر” (المامونية)، الواقع بحي “سيدي ميمون” العتيق.

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وحسب مصادرنا، توجد 3 ممرضات من بين المصابين في البؤر العائلية الجديدة، ويتعلق الأمر بممرضتين بدار الولادة بمقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”، بالإضافة إلى ممرضة متدربة تتابع دراستها بإحدى المؤسسات الخاصة بالمدينة المختصة في تكوين أطر المهن الصحية، وتُضاف الممرضات المذكورات إلى ممرض يعمل ضمن لجنة “كوفيد-19” بمستشفى “ابن زهر”، والذي أكدت التحليلات المخبرية إصابته بالفيروس، الذي رجحت المصادر ذاتها بأن تكون العدوى انتقلت إليه خلال ممارسته لعمله بالمستشفى المذكور.

وعلى صعيد جهة مراكش ـ آسفي، فقد سجلت نشرة الرصد الصحي، الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، على الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد، بأن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 1445 حالة، موزعة على عمالة مراكش (1122 حالة)، إقليم الرحامنة (233 حالة)، الحوز (53 حالة)، شيشاوة (25 حالة)، السراغنة (5 حالات)، الصويرة (5 حالات)،آسفي (حالتان)، في الوقت الذي استقر عدد المتوفين في 52 حالة وفاة، موزعة بين عمالة مراكش (44 حالة) وإقليمي الحوز (3 حالات) والرحامنة (حالتان)، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 1270 متعافٍ، حتى العاشرة من صباح أمس، أي بنسبة شفاء وصلت إلى 87.9 في المائة، ويتوزع المتعافون على عمالة مراكش (955 حالة) وأقاليم: الرحامنة (231 حالة) والحوز (50 حالة) وشيشاوة (24 حالة) وقلعة السراغنة (4 حالات) والصويرة (4 حالات) وآسفي (حالتان).

هذا، وأصبحت أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة والصويرة وشيشاوة والحوز وآسفي خالية من الوباء، بعدما تماثلت حالات الإصابة المسجلة فيها للشفاء، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أية إصابة منذ ظهور الوباء بالجهة عينها، في الوقت الذي يبلغ عدد الحالات التي تخضع حاليا للعلاج على صعيد الجهة، 123 حالة مؤكدة، وتقتصر فقط على عمالة مراكش لوحدها (123 مصابا)، في الوقت الذي تعافت فيه ثلاث حالات كانت تتابع العلاج بمدينة آسفي قادمة إليها من جهة الدار البيضاء ـ سطات.