بعد نشرها تدوينة تشتكي من اتصالات لإقحامها في ملف الريسوني..وكيل الملك يفتح تحقيقًا ويعلن نتائجه

بعد أن فجرت الشابة “أ. ص” فضيحة كبيرة، قبل أيام، معلنة أنه يتم الاتصال بها على أساس أنها “ضحية” في ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني؛ أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين أنه تم فتح بحث في الموضوع.

وأوضح وكيل الملك، في بلاغ، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن نتائج التحقيق المذكور أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها، أنها لم تتعرض لأي ضغط، أو إغراء من أي جهة، لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي، في مواجهة الشخص المعني بالأمر.

وكانت الشابة المذكورة، أوضحت في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع، أنه تم الاتصال بها لمرتين، مرة من طرف محامية “المشتكي” في ملف سليمان الريسوني، على أساس أنها ضحية له.

وقالت الشابة معلقة على الاتصال بها من طرف المحامية، “لا أعرف ماذا يحبَك، لكني من هاذ المنبر أقول، أني لا تربطني أي صلة بالشخص إياه، ولم أتعرض من قبل لتحرش أو اعتداء من طرفه”، مهددة بمقاضاة المروج لإشاعة تعرضها لاعتداء أو تحرش، ومضيفة “كفى من الاصطياد في الماء العكر”.