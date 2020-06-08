بعد أن فجرت الشابة “أ. ص” فضيحة كبيرة، قبل أيام، معلنة أنه يتم الاتصال بها على أساس أنها “ضحية” في ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني؛ أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين أنه تم فتح بحث في الموضوع.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن نتائج التحقيق المذكور أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها، أنها لم تتعرض لأي ضغط، أو إغراء من أي جهة، لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي، في مواجهة الشخص المعني بالأمر.
وكانت الشابة المذكورة، أوضحت في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع، أنه تم الاتصال بها لمرتين، مرة من طرف محامية “المشتكي” في ملف سليمان الريسوني، على أساس أنها ضحية له.
وقالت الشابة معلقة على الاتصال بها من طرف المحامية، “لا أعرف ماذا يحبَك، لكني من هاذ المنبر أقول، أني لا تربطني أي صلة بالشخص إياه، ولم أتعرض من قبل لتحرش أو اعتداء من طرفه”، مهددة بمقاضاة المروج لإشاعة تعرضها لاعتداء أو تحرش، ومضيفة “كفى من الاصطياد في الماء العكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها تدوينة تشتكي من اتصالات لإقحامها في ملف الريسوني..وكيل الملك يفتح تحقيقًا ويعلن نتائجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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