القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، أثار قلق مدرب فريقه، يورغن كلوب، قبل استئناف الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن صلاح تعرض لضربة غاب على إثرها عن الحصة التدريبية، استعدادًا لمواجهة إيفرتون في أولى المباريات بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضافت أن "صلاح لم يكن اللاعب الوحيد، بعدما غاب أيضًا الثنائي أندي روبرتسون الظهير الأيسر، وأدريان حارس المرمى".
ومن المقرر، أن يعود البريمييرليغ بعد غياب استمر لحوالي 3 أشهر، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر، أن يخوض ليفربول مباراته الأولى أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد، يوم 21 حزيران/يونيو الجاري، من أجل الفوز والاقتراب من حسم لقب البريمييرليغ الأول في تاريخه بالمسمى الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يبعث القلق في ليفربول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.