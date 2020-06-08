محمد صلاح يبعث القلق في ليفربول!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، أثار قلق مدرب فريقه، يورغن كلوب، قبل استئناف الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن صلاح تعرض لضربة غاب على إثرها عن الحصة التدريبية، استعدادًا لمواجهة إيفرتون في أولى المباريات بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن "صلاح لم يكن اللاعب الوحيد، بعدما غاب أيضًا الثنائي أندي روبرتسون الظهير الأيسر، وأدريان حارس المرمى".

ومن المقرر، أن يعود البريمييرليغ بعد غياب استمر لحوالي 3 أشهر، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر، أن يخوض ليفربول مباراته الأولى أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد، يوم 21 حزيران/يونيو الجاري، من أجل الفوز والاقتراب من حسم لقب البريمييرليغ الأول في تاريخه بالمسمى الجديد.