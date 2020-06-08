مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة من ليستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم ليستر سيتي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع بين تشيلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي.

وهناك 4 سنوات في عقد تشيلويل مع ليستر سيتي، والذي يُعد أحد أهم أهداف تشيلسي في الميركاتو المقبل أيضا.

وأضافت الشبكة "إقناع ليستر سيتي ببيع تشيلويل لن يكون سهلًا، حيث أظهر في الماضي أنه لن يفرط في لاعبيه بسعر بخس".

يُذكر أن ليستر سيتي يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 53 نقطة، ويبقى مرشحا بقوة لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولذلك لن يُفرط في أي من لاعبيه.