حورة: 3 حالات في العناية المكثفة بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الناطق بلسان مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، بيانًا، صباح اليوم الإثنين، يفيد بوجود 7 حالات لمصابي كورونا في قسم العناية المكثفة بالمستشفى، ويذكر أن هناك 3 حالات خطيرة كانت تعاني من أمراض مزمنة ومشاكل في التنفس.

وتقول مصادر من بلدة حورة إن الحالات الثلاث هي لمصابين من البلدة عرفت بالخطيرة، وتتراوح أعمار المصابين من 50 حتى 90 عامًا، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة، وتعتبر هذه الحالات هي الأولى في النقب منذ بداية أزمة كورونا التي تصل حد الخطورة.

وما زالت عدوى كورونا تنتشر بدرجة متفاوتة في قرى النقب، ما أدى إلى إغلاق مدارس في عدة بلدات منها؛ رهط وعرعرة والفرعة وكسيفة ووادي النعم وغيرها.

وأصدرت رابطة الأطباء العرب في النقب، اليوم الإثنين، تحديثًا بعدد الإصابات النشطة في النقب حتى اليوم الإثنين، وبحسب معطيات الرابطة إن مدينة رهط وضواحيها تسجّل 104 إصابات منهم 59 حالة شفاء، وحورة 185 إصابة منهم 123 حالة شفاء، وعرعرة النقب وضواحيها 50 إصابة ومنهم 23 حالة شفاء، بالإضافة إلى الإعلان عن إصابة جديدة في قرية اللقية وإصابة في الزرنوق.